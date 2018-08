Backnang 21-Jähriger schubst 13-Jährigen in der S-Bahn

Ersten Erkenntnissen zufolge begann ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem 13-jährigen Jungen. In der Folge entfernte sich der Minderjährige, gemeinsam mit seiner 32-jährigen Begleiterin, von dem Tatverdächtigen. Nachdem dieser beiden Personen folgte, soll er den Jungen mehrfach mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die 32-Jährige ging daraufhin dazwischen, woraufhin der im Rems-Murr-Kreis wohnende, mutmaßliche Täter sie offenbar wegstieß und den Jungen erneut schlug.

Nach jetzigem Stand schubste der 13-Jährige den 21-jährigen Angreifer anschließend von sich weg, wodurch dieser zu Fall kam und sich Schürfwunden am Arm zuzog. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei trafen alle drei Personen am Bahnhof Kirchberg/Murr bzw. Erdmannhausen an. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den mit etwa 1,9 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen u.a. wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.