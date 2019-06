Backnang 22-jährige Frau belästigt

Die 22-Jährige war gegen 21.15 Uhr am Dresdener Ring beim Wasserwerk aus ihrem Auto gestiegen. Der Mann war zunächst sehr dicht an ihr vorbei gelaufen und hatte dabei gestöhnt. Als die Frau weiter in die Sulzbacher Straße ging, ging der Mann wieder zu ihr und fasste ihr ans Gesäß.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose und ein rotes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.