Backnang.

Am Freitagabend hat Oberbürgermeister Nopper das überregional bekannte und beliebte Straßenfest eröffnet und Freibier ausgegeben. Auf der Bleichwiese ist ein großer Rummel und in der Altstadt und Biegel verteilt sind Bühnen und jede Menge Stände, an denen es allerlei zu essen und trinken gibt. Am Eröffnungstag strömten Tausende auf das Fest. Auch Vanessa Mai lies es sich nicht nehmen, auf "ihr" Fest zu gehen. Das Fest geht noch bis zum 26. Juni. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.