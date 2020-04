Allmersbach/Auenwald.

An einem Feldweg in der Nähe der Backnanger Straße in Allmersbach brannten am vergangenen Samstag gegen 23.20 Uhr mehrere Reifen. "An einem dortigen Fahrsilo wurden in der Vergangenheit mehrere Altreifen abgelegt. Unbekannte setzten einen Reifenstapel in Brand", teilt die Polizei mit. Um die Reifen zu löschen wurden sie zunächst mit einem Radlader in ein leeres Fahrsilo verbracht und auseinander gezogen. Anschließend konnten die Feuerwehren aus Backnang und Allmersbach die Reifen ablöschen. Die L1080 musste für die Löscharbeiten im dortigen Bereich bis circa 2 Uhr gesperrt werden. Da es sich um Altreifen handelte, entstand kein nennenswerter Sachschaden.



Etwa zeitgleich rückte die Feuerwehr zu einem anderen Feuer im nicht weit entfernten Däfern (Auenwald) aus. Der Polizeiführer vom Dienst sagte auf Nachfrage, die beiden Brände hätten wohl nichts miteinander zu tun. Das Feuer in Däfern sei nicht erwähnenswert, hier habe ein Anwohner "Reisig verbrannt".