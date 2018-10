Backnang:

Ein 38-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Montagabend (22.10.) gegen 18 Uhr auf der Erbstettener Straße. Bei der Einmündung zur B 14 fuhr er infolge Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw Peugeot eines 43-jährigen Autofahrers auf. An den Autos entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.