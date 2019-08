Backnang Aus Stromleitung geretteter Bussard ist wieder fit

Der junge Greifvogel hatte sich in einer Stromleitung verfangen und hing laut Zeugen teilweise kopfüber an einem Fuß an einem Isolator der 20.000 Volt-Leitung fest. In Absprache mit dem zuständigen Netzbetreiber konnte kurz nach 22 Uhr der Strom auf der Leitung abgestellt werden. Die Feuerwehr konnte so den kleinen Unglücksraben mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage befreien.