Backnang Update: Vier Verletzte bei Unfall auf B14

Gegen 14.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem Mercedes AMG in Richtung Schwäbisch Hall gefahren. Am Ende des Murrtalviadukts geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der gegen den BMW eines 74-Jährigen. Anschließend streifte er einen Chevrolet und einen VW und prallte zuletzt mit dem Hyundai eines 23-Jährigen zusammen.

Vier Verletzte, zwei davon schwer

Der 74-Jährige wurde in seinem BMW eingeklemmt. Die freiwillige Feuerwehr Backnang befreite ihn aus seinem Auto. Der 23-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, der Unfallverursacher und der 35-jährige VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Die 73-jährige Fahrerin des Chevrolet kam mit dem Schrecken davon.

Zweimal wirtschaftlicher Totalschaden

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 140 000 Euro, am BMW wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25 000 Euro. Der Schaden am Chevrolet wird auf 1 500 Euro geschätzt, der Schaden am VW auf etwa 15 000 und der Schaden am Hyundai auf 8 000 Euro. Zudem entstand an der Leitplanke ein Schaden in Höhe von 1 000 Euro.

Bei dem Unfall waren die Freiwillige Feuerwehr Backnang, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die Polizei, sowie mehrere Abschleppfahrzeuge im Einsatz. Die B14 musste am Unfallort für eine Stunde voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.