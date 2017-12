Backnang.

Eine betrunkene Ladendiebin musste am Donnerstag (07.12) in Polizeigewahrsam genommen werden. Die 22-jährige Frau wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der Blumenstraße gegen 21.30 Uhr dabei ertappt, wie sie Alkohol entwendete und damit das Geschäft verlassen wollte. Nachdem die Polizei hinzugezogen worden war, beleidigte sie die Beamten. Die Diebin, die zur Tatzeit weit über 2,5 Promille hatte, wollte nun partout das Geschäft nicht mehr verlassen und ignorierte das mehrfach ausgesprochene Hausverbot. Weil sie zunehmend aggressiver wurde und auch gegen die eingesetzten Beamten trat, musste die Frau in Gewahrsam genommen werden.