Backnang.

Eine 19-jährige Fußgängerin ist in Backnang von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 58-jähriger Opelfahrer hatte am Freitag (24.11.) gegen 21:13 Uhr am Fußgängerüberweg an der Einmündung Maubacher Straße / Carl-Kaelble-Straße zwei Fußgänger übersehen, meldet die Polizei. Während es einem der beiden Fußgänger noch gelang zurückzuspringen, erfasste er mit seinem Opel eine 19-jährige. Sie wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, ehe sie auf die Straße fiel. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes fest, dass der Opelfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.