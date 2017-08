Backnang BMW-Fahrer verliert Kontrolle

In der Folge verlor er die Kontrolle, schanzte in ein Grundstück und kollidierte mit Sträuchern, einem Baum und einem Hinweisschilder. Erst an einem Gebäude kam er zum stehen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich wohl auf bis zu 20000 Euro.