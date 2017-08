Backnang Brand im Industriegebiet Lerchenäcker

Backnang.

Am Dienstagmittag gegen 11.20 Uhr ist die Feuerwehr Backnang in das Industriegebiet Lerchenäcker ausgerückt. In einem metallverarbeitenden Betrieb kam es am Schaltkasten eines Laufkatzenkranes in 15 Meter Höhe zu einer Verpuffung. Alle Mitarbeiter konnten unverletzt das Gebäude verlassen.