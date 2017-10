Backnang Brand im Traumpalast: Person schwer verletzt

Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von mindestens 200.000 Euro entstanden, sagte der Polizeiführer vom Dienst dieser Zeitung. Über Brandursache und weitere Details des Feuers kann bislang nur spekuliert werden. Brandtechniker sind den Samstag über vor Ort. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Das Kino unten drunter bleibt vorerst geschlossen. Andreas Baumann, Marketing-Leiter der Lochmann Filmbetriebe, sagte zvw.de am Samstagmorgen: "Viel wissen wir noch nicht. Die Untersuchungen sind im Gange. Das Feuer scheint im Obergeschoss im Wohnbereich ausgebrochen zu sein. Löschwasser ist wohl in die Elektrik und das Büro des Kinos gelaufen, so dass wir den Kinobetrieb erst einmal einstellen müssen." Er hoffe, dass der Traumpalast Backnang zum Beginn der nächsten "Kino-Woche", also ab Donnerstag, wieder öffnen könne. "Aber das ist Spekulation. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie viel kaputtgegangen ist. Ursachenforschung ist zu betreiben und die Versicherung muss tätig werden."

Lochmann: "Hoffentlich geht es dem Verletzten bald wieder gut"

"Die Geldeinbußen sind jetzt erstmal nicht wichtig, wichtig ist, dass es dem Verletzten hoffentlich bald wieder gut geht. Das wünsche ich mir zuvorderst", sagte der Kinobetreiber Heinz Lochmann, der aus Rudersberg stammt. Das gesamte Gebäude in der Eduard-Breuninger-Straße gehöre ihm. In der Obergeschossen befänden sich zwei Wohnungen, die an Privatleute vermietet seien. Das Feuer sei möglicherweise in einem Schlafzimmer dort ausgebrochen. "Aber das habe ich vor Ort nur aufgeschnappt. Die Brand-Sachverständigen werden das zu untersuchen haben", so Lochmann. Sein Sohn hatte ihn nachts geweckt, "im Kino in Backnang brennt's", und dann habe das Telefon nicht mehr still gestanden. "Ich bin dann nach Backnang gefahren, aber sie können da ja auch nur aus der Ferne zuschauen, während die Feuerwehr löscht. Die haben das meiner Meinung nach aber sehr schnell und effektiv hingekriegt. Am Montag können vielleicht sogar schon die Firmen kommen, die die Schäden im Kino wieder beheben. Mal schauen. Es wird auch darauf ankommen, was die Sachverständigen und die Versicherung sagen." Wie Baumann hofft Lochmann, dass die Schäden nicht so groß sind, und auf eine Wiedereröffnung am Donnerstag.

Zu den Lochmann Filmtheaterbetrieben gehören sieben Traumpalast-Kinos (Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Esslingen, Leonberg, Nürtingen, Biberach), das Passage Kino Hamburg, die Löwenlichtspiele Rudersberg, der "drei-freunde Filmverleih" in Nürtingen und die "Kinobar Harlem Shake" in Schorndorf.