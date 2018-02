Backnang. Brand in Maschinenhalle

Am Freitag, gegen 22.10 Uhr, kam es in der Halle einer Firma in der Manfred-von-Ardenne-Allee zu einem Brand. Wie die Polizei am Samstag Mittag mitteilte, brach das Feuer in der Abgasanlage einer Lasermaschine aus und wurde durch die integrierte Löschanlage gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Maschinen oder die Halle fand nicht statt. Die Feuerwehr Backnang war mit 31 Mann im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Zahlen vor.