Backnang Drei Personen bei Küchenbrand verletzt

Das Feuer war gegen 21.50 Uhr in einem Mehrfamilienhauss in der Berliner Straße ausgebrochen. Eine Hausbewohnerin hatte den Herd nicht ausgeschaltet, wodurch Speiseöl in einem Topf Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Schaden in der Küche beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und fünf Kräften vor Ort.