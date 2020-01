Backnang.

Betrunkene Autofahrer sind in Polizeimeldungen keine Seltenheit. Dass Fahrer eines Schwertransportes aber betrunken fahren wollen, ist selbst für die Polizei außergewöhnlich. Als "Vorfall der seltenen Art" wird in einer Pressemitteilung bezeichnet, was in der Nacht zum Freitag in Backnang passiert ist.

Die Polizei hatte gegen 3 Uhr nachts im Industriegebiet Süd einen Schwertransportkonvoi in Richtung B14 begleiten sollen. Als die Polizisten den Konvoi überprüften, ergab sich der Verdacht, dass zwei der drei Fahrer alkoholisiert waren. Eine Atemalkoholüberprüfung bestätigte das. Beim Fahrer des Begleitfahrzeuges wurden 0,84 Promille, beim Fahrer eines der beiden Schwetransport-Fahrzeuge wurden 0,72 Promille gemessen. Der dritte Fahrer war nüchtern.

Die geplante und genehmigte Fahrt wurde gestoppt. Die beiden Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Die Fahrerlaubnisbehörde wird unterrichtet.