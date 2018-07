Backnang Frau sexuell belästigt und verfolgt

Backnang.

Eine 31-jährige Frau wurde am Sonntag gegen 10.30 Uhr am Busbahnhof in der Bahnhofstraße von einem etwa 30-jährigen Mann angesprochen. Er fragte zunächst nach der Uhrzeit, um ihr näher zu kommen und sie zu umarmen. Die Frau flüchtete in Richtung Schillerplatz.