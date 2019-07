Backnang.

Am Sonntagabend stürzte eine 29-jährige Frau gegen 19 Uhr vier Stockwerke in die Tiefe. Laut Polizeimeldung rauchte die Frau aus dem Fenster und verlor die Kontrolle. Bei dem Sturz soll sie nach Angaben der dpa alkoholisiert gewesen sein und sich schwer verletzt haben. Vor Ort versorgte sie ein Notarzt, bevor sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.