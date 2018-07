Backnang Fünf Euro von 13-Jährigem erpresst

Backnang.

Drei Jugendliche haben einem 13-Jährigen am Dienstagmittag sein Taschengeld abgenommen. Der 13-Jährige war zwischen 13 und 14 Uhr in der Nähe des Bahnhofs am Etzwiesenberg zu Fuß unterwegs, als ihm die drei unbekannten Jugendlichen entgegenkamen. Einer aus der Gruppe forderte von dem 13-Jährigen Bargeld.