Backnang Fußgänger überfahren - lebensgefährlich verletzt

Backnang.

Am Donnerstagvormittag wurde in der Anononay-Straße ein 81-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Mann überquerte gegen 10.40 Uhr den Fußgängerüberweg vor der Feuerwehr in Richtung eines Discountermarktes. Dabei wurde er von einem Kleintransporter eines 83-Jährigen erfasst und überrollt. Der lebensgefährlich verletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink geflogen.