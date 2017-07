Backnang Garage hat gebrannt

60 000 Euro Schaden hat Donnerstag gegen 18:10 Uhr ein Garagenbrand in der

Kufsteiner Straße in Backnang-Maubach gefordert. Eine Hausbewohnerin hatte eine starke

Rauchentwicklung aus dem Garagendach beobachtet und die Feuerwehr

alarmiert. Die Feuerwehren aus Maubach, Backnang und Heiningen waren

rasch vor Ort und konnten verhindern, dass das Feuer auf das

angrenzende Wohnhaus übergriff. Ein in der Garage abgestellter PKW

Ford brannte vollständig aus und auch die Garage wurde durch das

Feuer stark beschädigt. Der Brand war um 19:10 Uhr gelöscht. Es wurde

niemand verletzt, jedoch musste für einen Feuerwehrmann ein

Rettungswagen angefordert werden, da dieser infolge der heißen

Außentemperaturen einen Schwächeanfall erlitt. Im Einsatz

waren 45 Feuerwehreinsatzkräfte mit acht Fahrzeugen. Zur Brandursache

können noch keine Angaben gemacht

werden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.