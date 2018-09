Backnang.

Ein Greifvogel hat am Sonntag (16.09.) einen Motorradfahrer attackiert. Der 30-jähriger Biker war gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße von Erbstetten nach Maubach gefahren, als er plötzlich von dem Tier angegriffen wurde. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 2 000 Euro beziffert.