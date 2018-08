Backnang Hausverbot im Asylwohnheim

Gegen die anstehende Durchsuchung wehrte sich der Gambier, der von der Polizei hierzu zu Boden gebracht werden musste. Letztlich wurden der Ausweis und eine unbekannte Substanz, bei der es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt, in seiner Hostentasche gefunden. Der Mann, der in einer anderen Unterkunft in Backnang untergebracht ist, erhielt ein Hausverbot. Zudem wurde wegen Widerstand und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.