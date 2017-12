Backnang.

Unbekannte Einbrecher drangen am Montagmorgen (04.12) in der Straße Am Obstmarkt gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft ein. Sie konnten über ein elektronisches Metalltor in die Betriebsräume eindringen, um mit Müllsäcken Bekleidungsstücke abzutransportieren. Zwei Diebe konnten noch von einem Geschäftsführer gesehen werden, bevor sie mit einem weißen Sprinter bzw. zu Fuß flüchten. Wieviel Kleidungsstücke und in welchem Warenwert entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen, dass gegen 4.30 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Backnang 07191/9090 entgegen.