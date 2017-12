Backnang.

Eine 23-jährige Joggerin war am Donnerstag (07.12) gegen 21.00 Uhr im Bereich der Spritnase unterwegs. Sie lief auf einem Verbindungsweg von einem dortigen Schnellrestaurants über eine Unterführung Richtung Spirtnase. Kurz nach der Unterführung wurde sie von einem unbekannten Mann, an dem sie kurz zuvor vorbeigelaufen war, gestoßen. Die Frau Stürzte, konnte aber gleich wieder aufstehen und trotz leichten Verletzungen an den Beinen wegrennen. Von dem Unbekannten liegt keine Beschreibung vor. Falls weitere Passanten Hinweise zu dem Geschehen oder auf den Mann geben können, sollten sie sich bitte zur Klärung des Vorfalls bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.