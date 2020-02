Backnang Jugendliche bedroht und mit Pfefferspray verletzt

Backnang.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt, die am 23. Januar in der Uhlandstraße einen 17-Jährigen und seine 15-jährige Begleiterin bedroht und mit Pfefferspray verletzt haben sollen. Wie die Beamten am Donnerstag (13.02.) mitteilten, ergaben sich im Zuge der Ermittlungen konkrete Hinweise darauf, dass die 17 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter in der Vergangenheit bereits ähnliche Taten verübt haben könnten. Auf den Handys der Tatverdächtigen fanden die Ermittler Videos, die zwei vergleichbare Straftaten zeigen.