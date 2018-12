Backnang Mann stoppt betrunkene Autofahrerin

Backnang.

Ein couragierter Autofahrer hat am Donnerstagabend die Weiterfahrt einer völlig betrunkenen Autofahrerin verhindert und damit möglicherweise einen schweren Unfall verhindert. Eine 57 Jahre alte Frau war gegen 19.30 Uhr in sehr auffälliger Fahrweise mit ihrem Fiat auf der B 14 in Richtung Maubach unterwegs und hatte an einer roten Ampel bei der Spritnase anhalten müssen.