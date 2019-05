Backnang-Maubach Schwere Brandverletzungen

Backnang.

Schwere Brandverletzungen erlitten hat eine Person an diesem Mittwoch (1.5.2019) gegen 18.20 Uhr in Maubach. Ein Rettungshubschauber musste anfliegen. Nach ersten aber nicht offiziell bestätigten Zeugenaussagen ist eine an Kleidung und Körper brennende Person aus einem Einfamilienhaus gerannt und der Nachbar half dieser mit einem Feuerlöscher. Die mit sechs Fahrzeugen angerückte Feuerwehr musste nicht mehr einschreiten. Dafür der Notarzt. Das im Innern des Hauses ausgebrochene Feuer konnte von den Bewohnern angeblich selbst gelöscht werden. Zwei weitere Personen sollen leichte Brandverletzungen erlitten haben. Später vermeldete die Polizei, es habe eine Verpuffung im Bereich eines Ofens gegeben.