Backnang-Maubach Brennendes Auto im Wohngebiet

Ein Autofahrer bemerkte Feuer im Motorraum und schaffte es gerade noch, sein Auto am Straßenrand abzustellen. Um 18.12 Uhr am Dienstabend wurden die Rettungsdienste alarmiert. Die Feuerwehren Backnang, Waldrems und Maubach rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen in der Imster Straße im Maubacher Wohngebiet an und löschten den Fahrzeugbrand schnell. Das Auto hatte allerdings so heftig gebrannt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf einen Papiercontainer über, neben dem der Fahrer das brennende Auto abgestellt hatte.