Backnang Maultaschen: Kulinarische Vielfalt im Nudelteig

Ganz handfest geht es zuerst um den Nudelteig an sich. Den kann man sich zwar ganz leicht schon vorbereitet besorgen. Anliegen der ausgebildeten Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin ist es aber, dass alle es einmal komplett selbst gemacht haben. Also demonstriert sie zuerst, wie aus 405er Mehl, Eiern („mit der Gabel aufgeschlagen“), Salz und Wasser („in der Eischale abgewogen“) ein traditioneller Nudelteig herzustellen ist. „Immer schön durchkneten“, mahnt sie. Und wenn die Masse zu trocken erscheint, „nur die Hände anfeuchten“ und nicht etwa Wasser dazuschütten – das wäre rasch zu viel. Probe aufs Exempel mit einem scharfen Schnitt: Wenn der Teig schöne Luftbläschen hat, ist er gelungen.

Warum nicht mal Lachs oder Reh?

Die Teilnehmer gehen in Teams jeweils zu zweit ans Werk und arbeiten sich zunächst wechselweise am Teig ab. Während die Masse dann ruhen darf, nehmen sie sich die Füllung vor. Iris Löffelhardt und Daniel Knoch haben sich für die Variante Rehmaultäschle mit Pilzrahmsoße entschieden. Der Hobbykoch aus Welzheim zermalmt Wacholderbeeren, Pfefferkörner und Lorbeerblatt im Mörser, während die Großerlacherin routiniert die Champignons für die Soße pellt.

Unterdessen widmen sich Christl Müller und Christine Blatt der Aufgabe ihrer Wahl: grüne Maultaschen mit Lachsfüllung. Sie haben sich diese feine Variante ausgesucht, die Fischliebhabern besonders gefallen dürfte, weil sie mal was anderes versuchen wollen. Bei der Zubereitung lassen sie auch eine Portion Kreativität einfließen und formen ihre Täschchen zu eleganten Dreiecken.

Gerade zu Ostern sehr beliebt

„Der Maultaschenkurs läuft immer gut“, berichtet Petra Ziegler. Auch in diesem Jahr war das Angebot rasch ausgebucht. Weil die Warteliste gar zu lang war, hat sich die 34-jährige Schorndorferin kurzfristig bereit erklärt, noch einen zweiten Termin anzubieten. Gerade jetzt, vor Ostern, spricht das Thema viele an. Denn der Schwabe isst am Gründonnerstag und am Karfreitag gern diese Teigstücke mit dem versteckten Inhalt.

Gerd Huissel, dessen Vater in der Welzheimer Straße in Unterweissach eine Metzgerei hatte, macht zusammen mit seiner Frau Ivanka daheim in Korb die Maultaschen bisher immer nach dem Originalrezept seiner Großmutter. Aber jetzt hat das Paar Lust, was Neues auszuprobieren und schwäbische Kulinarik mit mediterranen Noten zu verbinden. Ein reines Männerteam widmet sich derweil einer fernöstlichen Variante: Jiaozi.

So entsteht im Nu eine bunte Vielfalt – schwäbische Art, mit Hackfleisch-Brät-Füllung oder auch mit Spinat-Frischkäse-Inhalt. Die Kursleiterin macht den Teilnehmern Mut, auch mal Abwandlungen zu probieren: „Bei Maultaschen gibt es kein Richtig und kein Falsch.“