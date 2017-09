Backnang Mercedes und BMWs aufgebrochen

Auf gleiche Art und Weise wurde noch drei weitere Pkws ebenfalls in der Nacht aufgebrochen: ein BMW sowie ein Mercedes in der Südstraße sowie ein weiterer Pkw in der Hohenheimer Straße. Auch hier wurden die Lenkräder entwendet.

Hinweise auf die Diebe oder verdächtiger Fahrzeuge in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.