Backnang Mit knapp 3 Promille zwei Unfälle verursacht

Kurze Zeit später kam eine weitere Dame zum Polizeirevier in Backnang und zeigte einen Unfall in der Tiefgarage ihrer Wohnanschrift an, an dem wiederum die Unfallverursacherin des Unfalls an der Tankstelle beteiligt war. Hier hatte sie offenbar bei einem Parkmanöver das Auto der Dame beschädigt. Die 69-jährige Unfallverursacherin konnte von den eingesetzten Beamten in einem stark alkoholisierten Zustand angetroffen werden. Ein Test mit dem Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Die Dame wurde zu einer Blutentnahme mit in eine Klinik genommen. Ihr Führerschein und ihr Autoschlüssel wurden beschlagnahmt. Ihr droht nun ein Strafverfahren.