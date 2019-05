Backnang Mit Pkw in Bachbett - Zwei Verletzte

Gegen 1:45 Uhr am Freitagmorgen ( 10.05. ) fuhren zwei junge Frauen mit ihrem Opel Corsa von Erbstetten in Richtung Maubach, als sie am Ortseingang Maubach aus noch ungeklärter Ursache nach links abkamen, gegen einen Laternmast prallten und schließlich einige Meter tiefer im trockenen Bachbett der Maubach landeten. Die Feuerwehr Backnang und der Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Einsatzleiter vor Ort war, versorgten die beiden Verletzten.