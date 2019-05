Backnang Motorrad prallt gegen Pkw

Gegen 23 Uhr am Donnerstagabend ( 16.05. ) kam es in Maubach auf der B 14 zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Backnang als er auf Höhe einer Pizzeria mit einem von dort ausfahrenden Pkw zusammenstieß. Der Mann schlitterte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Seite. Ein Notarzt versorgte ihn vor, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt.

