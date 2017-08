Backnang Motorradfahrer an Kreuzung übersehen

Der Unfallverursacher war gegen 16.45 Uhr auf dem Stettiner Ring in Richtung Plattenwaldallee unterwegs. An der Einmündung übersah er einen von rechts kommenden Motorradfahrer, der wiederum nach links in den Stettiner Ring einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zog sich der Fahrer des Leichtkraftrades Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 5000 Euro.