Backnang Nach Brand: Traumpalast öffnet wieder

Backnang.

Nachdem es in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in der ersten Etage des Traumpalast-Gebäudes in Backnang gebrannt hat, kann das Kino laut Mitteilung des Betreibers am Donnerstag, 26. Oktober, wieder den Spielbetrieb aufnehmen. „Die Aufräumarbeiten haben schon am Wochenende begonnen und sollen zur Wochenmitte beendet werden, so dass einer Wiedereröffnung nichts im Weg steht“, teilt Carolin Arnolds, Projektleitung Marketing & PR der Lochmann Filmtheaterbetriebe, mit.