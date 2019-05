Backnang Polizei: AfD-Veranstaltung lief "störungsfrei"

Schon am Donnerstagabend hatte eine AfD-Wahlkampfveranstaltung unter großem Polizeischutz in Urbach stattgefunden. Es herrschte auch schon dort erhöhte Wachsamkeit der Polizei, weil kürzlich AfD-Wahlkämpfer in Fellbach, Korb und Backnang angegriffen worden sind. Vor der Veranstaltung waren keine Gegendemonstranten vor Ort. Es kamen weit weniger Besucher, als die Partei erwartet hatte. In der Auerbachhalle blieb gut die Hälfte der Plätze leer. So auch am Samstagabend im Backnanger Bürgerhaus, wo nur rund 200 von 400 Plätzen besetzt gewesen sind.