Backnang Polizei sucht nach geflüchtetem Einbrecher

Backnang.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nacht zum Freitag (29.11.) versucht hat, in ein Haus in Backnang-Strümpfelbach einzubrechen. Der Mann hatte gegen 2.20 Uhr versucht, die Eingangstüre des Hauses in der Wilhelm-Fäll-Straße aufzuhebeln. Als die Bewohnerin das bemerkte und Licht einschaltete, flüchtete der Täter. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine normale Statur und kurze Haare. Er trug eine schwarze gesteppte Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.