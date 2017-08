Backnang Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Backnang.

Eine 44-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.40 Uhr schwer verletzt worden. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer übersah die Frau, als er auf der Landstraße von Aspach in Richtung Backnang fuhr und kurz vor der Krähenbachkreuzung nach links in einen Feldweg einbiegen wollte.