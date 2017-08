Backnang.

Eine 26-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Mittwoch kurz nach 01:00 Uhr auf dem Berliner Ring aus Unachtsamkeit auf einen Roller-Fahrer auf. Der 55-jährige Zweiradlenker stürzte, blieb aber unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.