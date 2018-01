Backnang/Schwäbisch-Hall Kripo sucht Eigentümer von gestohlenem Schmuck

Backnang/Schwäbisch Hall.

Anfang Januar hat die Kriminalpolizei bei Schwäbisch Hall eine große Menge Schmuck sichergestellt und sucht nun die Eigentümer. Der Schmuck war am 07.01.2018 von einem Passanten bei Gottwollshausen an einem Bach aufgefunden worden. Ein Teil des Schmucks konnte einem Einbruch am 05.01.2018 in Backnang zugeordnet werden. Dort war ein unbekannter Einbrecher vormittags in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatte Schmuck im Wert von 1.000 Euro erbeutet.