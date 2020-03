Backnang Schwerer Unfall: Seniorin auf Gehweg von Auto erfasst

Backnang.

Eine 82-Jährige ist am Donnerstagvormittag auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin kurz nach 9 Uhr in der Eugen-Adolff-Straße in einen Linienbus einsteigen, als eine 25-Jährige mit ihrem Chevrolet nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf dem Gehweg an dem Bus vorbei fuhr und die 82-Jährige erfasste. Anschließend fuhr der Chevrolet gegen einen geparkten Ford und einen geparkten Opel, ehe er zum Stehen kam.