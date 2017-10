Backnang Spielhalle kurz vor Mitternacht überfallen

Backnang.

Wie die Polizei jetzt erst berichtet, wurde am letzten Freitag (20.10.) kurz vor Mitternacht in der Backnanger Innenstadt eine Spielhalle überfallen. Ein maskierter Mann erbeutete dabei Bargeld. Er betrat in der Kesselgasse kurz vor Geschäftsende die Spielothek und bedrohte mit einem Messer eine Angestellte. Nach der Tat floh er zu Fuß in unbekannte Richtung.