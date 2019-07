Backnang Streit um Burkini mit Gesichtsschleier dauert an

„Meine Kinder und ich sind ein Teil der Gesellschaft. Wir wollen uns genauso frei bewegen und Spaß haben, wie es andere Familien auch dürfen“, formuliert Anke Moutaqui ihre Forderung an die Backnanger Stadtverwaltung. Die Deutsche ist vor gut 13 Jahren zum Islam konvertiert, in der Öffentlichkeit trägt sie einen sogenannten Nikab – einen Schleier, der nur ihre Augen zeigt. Besucht sie mit ihren fünf Kindern das Wonnemar, so kleidet sich die Muslimin im Burkini, also in Badekleidung.

Moutaqui startete eine Online-Petition

Dieser ist ebenfalls mit einem Gesichtsschleier versehen, die Tochter trage den Nikab nicht. Der Erste Bürgermeister der Stadt, Siegfried Janocha, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Städtischen Bädergesellschaft ist, hatte ihr in der Folge in einer E-Mail ein Verbot des Besuchs der Murrbäder in Vollverschleierung ausgesprochen. Mehrere Besucher des Wonnemars hatten sich offenbar über die Badebekleidung der Backnangerin beschwert.

Das Hausverbot wollte sich Moutaqui nicht so einfach gefallen lassen. Sie startete sogar eine Online-Petition, die sich an Oberbürgermeister Frank Nopper wandte. „Soll ich mich zu Hause einsperren, damit die Gesellschaft zufrieden ist?“, fragte sie darin. Nopper hat deshalb ein Gespräch anberaumt, das am Donnerstag im Rathaus stattgefunden hat. „Das Gespräch hatte zum Ziel, wechselseitiges Verständnis zu schaffen und die angespannte Lage zu beruhigen“, erklärte der Oberbürgermeister.