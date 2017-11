Backnang.

Am Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr it vor dem McDonald'S in Backnang ein Streit eskaliert. Mehrere junge Männer wollten in der Wanne beim McDonalds etwas essen. Da dieser schon geschlossen hatte, wurde die Gruppe an den Drive-In Schalter verwiesen. Als sie dort warteten, kam ein 29 Jahre alter VW Fahrer hinzu, welcher nach einem kurzen Streitgespräch, einen 24 Jahre alten Mann aus der Gruppe unvermittelt schlug. Auch der Beifahrer aus dem VW kam hinzu und schlug auf den jungen Mann ein. Als die beiden mit ihrem VW davon fahren wollten, stellte sich der 24-jährige dem Auto in den Weg. Dies interessierte die beiden im VW sitzenden jedoch nicht und sie fuhren den jungen Mann einfach an und fuhren davon. Zum Glück wurde der 24-jährige nur leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen konnten durch die Polizei ermittelt werden. Nun kümmert sich der Staatsanwalt um sie.