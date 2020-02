Der Backnanger Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper will für die CDU ins Rennen um den Posten des Stuttgarter Oberbürgermeisters gehen. Nopper will also den Grünen Fritz Kuhn beerben. Wie die Stuttgarter Zeitung erklärt, habe sie aus "internen Kreisen" erfahren, dass die eingesetzte Findungskommission sich am Samstag auf den 58-Jährigen geeinigt habe.Nopper ist derzeit noch Oberbürgermeister von Backnang und hat die Kreisstadt zur "Murrmetropole" ernannt.Dass Nopper den Zuschlag bekommen hat, soll laut Stuttgarter Zeitung am Sonntag offiziell verkündet werden.Die OB-Wahl in Stuttgart findet in diesem November statt.