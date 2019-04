Backnang/Stuttgart Ehemaliger Stadtwerke-Mitarbeiter wegen Untreue verurteilt

„Das spricht dafür, dass Sie mit hoher krimineller Energie gehandelt haben.“ Würde sie jede Tat einzeln bestrafen, rechnete die Anklägerin vor, komme sie auf eine Strafforderung von 27 Jahren. Letztlich plädierte sie aber auf fünfeinhalb Jahre . Über die mangelnde Fachkompetenz des gleichen Zeugen echauffierte sich hingegen Verteidiger Bernd Kiefer. Dass die Machenschaften seines Mandanten bei den Wirtschaftsprüfungen nicht aufgeflogen waren, habe keinesfalls an dessen ausgefuchster Vorgehensweise gelegen, sondern vielmehr an den mangelhaften Betriebsprüfungen. Das habe der Zeuge bei seiner nachträglichen Prüfung nicht erkannt, weil der selbst wiederum schlampig gearbeitet habe.

„Wir waren mit seiner Arbeit sehr zufrieden“

Die Erklärung der Wirtschaftsprüfer, es sei nicht deren Aufgabe sogenannte dolose Handlungen – also gezielte Bilanzmanipulationen zu Schaden des Unternehmens – aufzudecken, „ist, mit Verlaub, ein Witz“, wetterte er. „Man fragt sich: Was machen die sonst?“ Über die Machenschaften seines Mandanten hätten die Prüfer längst stolpern müssen, befand Kiefer. „Wenn sich das wiederholt,dann wird’s zappenduster“ Man habe es seinem Mandanten einfach gemacht. Das habe dazu beigetragen, dass der immer weitermachte, gar übermütig wurde. Das Vorstrafenregister seines Mandanten sei natürlich „wenig schmeichelhaft“, gab der Verteidiger zu.

Auch wolle er nicht abstreiten, dass sein Mandant unrecht getan habe – „das weiß er auch“. Insgesamt befand er aber dreieinhalb Jahre Haft als ausreichend. Zudem sei man mit den Stadtwerken in Verhandlung, um eine Wiedergutmachung auszuarbeiten. Der 48-Jährige wolle den Schaden so gut es geht begleichen, hatte dieser schon erklärt. „Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht“, hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Höfer, der ebenfalls als Zeuge geladen worden war, in seiner Aussage angemerkt. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Backnang schilderte, dass er den Angeklagten als guten Mitarbeiter empfunden hatte: „Wir waren mit seiner Arbeit sehr zufrieden.“

Im Sommer 2017 habe man den Zeitvertrag des Buchhalters sogar entfristet. Da der heute 48-Jährige über eine Personalberatungsagentur vermittelt wurde, hatte man bei den Stadtwerken weder den Lebenslauf noch das Vorstrafenregister geprüft. Höfer erklärte dann auch, wie es kam, dass im Betrieb niemand den Betrug bemerkte. Das Vieraugenprinzip funktioniere so, dass eine Teamleitung die Sammelüberweisungen freigeben muss. Die einzelnen Posten habe diese nicht im Blick.

„Wenn sich das wiederholt, dann wird’s zappenduster“

Was Verteidiger Kiefer als fahrlässiges Handeln bezeichnet hatte, war für die Richterin keinesfalls als Grund für den Betrug zu werten. „Im Forderungsmanagement muss man Mitarbeitern vertrauen können“, konstatierte sie in ihrer Urteilsbegründung. „Man hat mich gewähren lassen“, gelte nicht als Ausrede für eine Straftat. „Schuld sind nicht die Stadtwerke und auch nicht die Wirtschaftsprüfer, sondern allein Sie“, erklärte Haußmann. Zum Abschluss appellierte sie auch an den 48-Jährigen, sich in Therapie zu begeben.

Sein Grundproblem sei, dass er sich ein Leben ermöglichen wolle, dass er sich von seinem erlernten Beruf her nicht leisten könne. „Sie müssen eine gewisse Zufriedenheit erreichen, mit dem, was Sie haben.“ Dafür brauche er Hilfe. „Sonst sehen wir uns in ein paar Jahren hier wieder.“ Und eines stellte Haußmann gleich klar: „Wenn sich das wiederholt, dann wird’s zappenduster.“