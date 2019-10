Backnang Tempo 40 auf dem gesamten Innenstadtring?

„Der Verkehr kann bei Tempo 40 kontinuierlicher abfließen“

Die Verwaltung und die anderen Stadträte teilten Deglers Bedenken nicht. Im Gegenteil. Erster Bürgermeister Siegfried Janocha bezog sich auf die Erfahrungen von Studien andernorts, wonach eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 Stundenkilometer den Verkehrsfluss positiv beeinflusst. „Die Ergebnisse zeigen, dass bei verringerter Geschwindigkeit das Ziel rascher erreicht wird, da der Verkehr kontinuierlicher abfließt.“ Vor allem das ständige Anfahren und Abbremsen würde den Verkehrsfluss negativ beeinträchtigen, mehr Lärm verursachen und die Querung von Fußgängern erschweren und gefährlich machen. Im Bereich Blumenstraße und Stuttgarter Straße, wo es viele Ein- und Ausfahrten von Grundstücken gibt, sei ferner eine bessere Übersicht zu erwarten. Im Übrigen sei die geplante Maßnahme im Gesamtzusammenhang mit der vorgesehenen digitalen Verkehrssteuerung zu sehen. Janocha: „Der Verkehr nimmt immer mehr zu. Wir müssen dazu beitragen, dass er flüssiger wird.“ Tobias Großmann gab zu bedenken, dass bis 2022 fast 1000 neue Wohneinheiten im Stadtgebiet entstehen. Der Leiter des Stadtplanungsamts sprach die Konsequenzen offen an: „Diese Gebiete erzeugen mehr Verkehr.“ Und dabei ist zum Beispiel das Areal Backnang-West noch nicht eingerechnet, „die Verkehre, die daraus resultieren, kommen noch obendrauf“.

Lohmann: Unausgebaute B14 ist ein Problem

Dass der Verkehr mit der Nachverdichtung in der Innenstadt zunimmt, das war allen bewusst, so Siglinde Lohrmann (SPD). „Die Innen- vor Außenentwicklung bringt diese Probleme mit sich, aber so haben wir das gewollt.“ Sie verwies darauf, dass Backnangs Problem die unausgebaute B14 ist. „Solange der Verkehr nicht auf einer vierspurigen Bundesstraße um die Stadt herum fließen kann, werden sich die Blechlawinen weiter durch die Innenstadt schieben.“ Lohrmann hatte sich sehr früh für die Ausweitung der Geschwindigkeitsreduzierung ausgesprochen, „in unserer Stadt gibt es eh nur wenige Stellen, an denen man 50 oder gar 55 Stundenkilometer fahren kann“. Zuvor schon hatte Lutz-Dietrich Schweizer (CIB) gesagt: „40 ist eine gute Idee.“ Auch er hatte betont, dass es ohnehin nur an ein paar Stellen im Stadtgebiet möglich ist, schneller zu fahren. Zustimmung kam auch von der CDU. Sabine Kutteroff sagte: „Durchgängig auf dem gesamten Innenstadtring 40 – wir tragen es mit.“ Und auch Karl Scheib (BfB) forderte: „Tempo 40 komplett durchziehen.“ Er appellierte jedoch auch an die Bürger, die Autos öfter stehen zu lassen oder außerhalb der City zu parken und den Rest des Weges zu Fuß zu gehen. „Einen Kilometer in die Innenstadt zu laufen, das schafft doch jeder“, so Scheibs Auffassung. Die Realität sieht jedoch anders aus, so die Erfahrung der Stadtverantwortlichen, „die meisten Bürger wollen mit dem Auto bis vors Geschäft fahren“.

Zwei Tempo-30-Zonen würden wegfallen

Die Entscheidung, ob die Pläne umgesetzt werden, fällt am 17. Oktober in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse Technik und Umwelt sowie Finanzen und Verwaltung. Segnen die Stadträte die Geschwindigkeitsreduzierung ab, wird sie laut Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Gisela Blumer umgehend umgesetzt. Und die beiden Tempo-30-Zonen vor dem Famfutur und in der Oberen Bahnhofstraße fallen weg. Dies sei auch zu begründen, so Janocha. „Der Zugang zum Famfutur liegt ohnehin in der Schlachthofstraße.“ In der Oberen Bahnhofstraße hingegen sei die Tempo-30-Zone viel zu kurz. Der Verkehrsteilnehmer müsse innerhalb weniger Meter 30, 50 und 40 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit realisieren. Großmann zeigte sich zuversichtlich, mit der einheitlichen Regelung den Schilderwald deutlich ausdünnen zu können.

Und so war letztendlich nur Steffen Siggi Degler mit der Entscheidung bis zuletzt nicht zufrieden. Er verlangte Zusatzschilder, dass wenigstens nachts die alte 50-Kilometer-Regelung weiter gelte. Was Lohrmann veranlasste, von einer „schwachsinnigen Idee“ zu sprechen.