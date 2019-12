Backnang Überfall auf Kreissparkasse: Täter weiter auf der Flucht

Tatort war die Kreissparkassen-Filiale am Obstmarkt, also mitten in der Backnanger Innenstadt. Der Räuber bedrohte den gerade am Geldausgabe- und Einzahlungsschalter im Foyer arbeitenden Angestellten mit einer Pistole, erzwang die Herausgabe von Geld und flüchtete wohl entlang der Grabenstraße in Richtung Murr.

Großfahndung der Polizei

Die Polizei wurde gegen 14.15 Uhr informiert. Sie fahndete mit insgesamt rund 20 Streifenwagen und Zivilfahrzeugen nach dem Täter, den ganzen Nachmittag über waren Sirenen zu hören. Stundenlang kreiste zudem ein Polizeihubschrauber über der Innenstadt. Die Beamten gaben eine Personenbeschreibung heraus und baten die Bevölkerung über Facebook um Mithilfe. Sie warnten aber davor, sich dem bewaffneten Mann zu nähern. Vielmehr sollte die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 verständigt werden.

In den beiden Eingangsbereichen der Bank hingen einige Zeit nach der Tat Zettel mit der Aufschrift: „Wegen technischen Schwierigkeiten müssen wir unsere Geschäftsstelle heute leider vorzeitig schließen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“ Der Zugang zu den Kassenautomaten war aber möglich. Wenige Menschen standen vor der Bank, vor allem mit Blick dorthin, wo der Polizeihubschrauber unüberhörbar seine Kreise über der Stadt zog. Ein Mann, der extra wegen Bankgeschäften aus Pforzheim angereist war, telefonierte mit seinem Bankberater, mit dem er eigentlich einen Termin gehabt hätte. Einlass wurde dem Kunden aber freilich nicht gewährt.