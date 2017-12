Backnang.

7 000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Montag gegen 9.20 Uhr ereignete. Ein 45-jähriger Audi-Fahrer befuhr auf dem linken Fahrstreifen die Eugen-Adolff-Straße und bog nach links in die Stuttgarter Straße ab. Als der ortsunkundige Autofahrer bemerkte, dass er eigentlich nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen sollte, übersah er beim übereilten Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden Pkw Ford.