Backnang.

Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Freitag (08.12) gegen 2 Uhr die Sulzbacher Straße stadteinwärts, als er vermutlich in Folge durch Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Autofahrer blieb hierbei unversehrt.